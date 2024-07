Endrick e Militão comentam eliminação do Brasil: ‘Momento difícil’

Endrick foi titular na eliminação do Brasil diante do Uruguai - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil perdeu para o Uruguai nos pênaltis, após um empate sem gols, neste sábado (6) e deu adeus para a Copa América. Após a eliminação, o atacante Endrick, que começou a partida como titular, comentou a derrota. O jogador resumiu o revés em tristeza, pediu o apoio dos brasileiros neste momento e falou do sentimento de colocar o país de volta ao topo.

“Fico triste. Sentimento que não é só nosso, mas de todos os brasileiros. É difícil ser eliminado, ainda mais nos pênaltis. Seguir com a cabeça em pé. É difícil. A gente quer colocar o Brasil de novo no topo, mas infelizmente não esta sendo desasa vez. Vamos continuar trabalhando, com a preparação par a a Copa e esperamos ter o apoio dos brasileiros. Sei que nesse momento é difícil, mas precisamos do apoio. Agradeço ao Dorival também pela oportunidade de ser titular”, disse Endrick.

Já o zagueiro Militão comentou sobre o processo de reconstrução da Seleção Brasileira. O defensor disse que a torcida precisa ter paciência, mas admitiu que esperava ver o Brasil mais longe na Copa América.

“É um processo que a gente precisa ter paciência. é um momento deliciado, de reconstrução e precisamos um pouco de tempo. Mas esperávamos um pouco mais, ir mais longe na competição. Agora é fortalecer, ficar fechado e bola pra frente”, falou Militão.

O Brasil ficou no 0 a 0 com o Uruguai, em Las Vegas. A seleção celeste teve um jogador a menos na metade do segundo tempo, após Nandéz receber o cartão vermelho. Contudo, a Seleção Brasileira não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e acabou caindo nos pênaltis.

