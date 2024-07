Danilo sai em defesa dos jovens após eliminação: ‘Tenham paciência com eles’

Capitão da Seleção Brasileira, o lateral-direito Danilo não escondeu o abatimento após a queda da Seleção Brasileira na Copa América, após perder para o Uruguai, nos pênaltis. O jogador entende que é justo o torcedor cobrar a equipe, que não ganha nada desde 2019. Contudo, saiu em defesa dos jovens atletas, onde ele acredita ser o futuro do Brasil.

“Só espero que o pessoal tenha um pouco de paciência. É justo (cobrar), faz muito tempo que o Brasil não ganha algo. Mas tenha paciência com esses jovens, não digo comigo. Eu não sei ainda quanto tempo eu tenho na seleção, nem sei se tenho mais tempo. Para mim foi uma hora enorme poder estar com um grupo desse onde teve muito trabalho, muito profissionalismo, muita entrega. Espero que exista assim a cobrança, mas também um pouco de paciência com a molecada. Com o Endrick, com o Savinho, porque a gente tem qualidade que precisa ter um suporte”, disse Danilo.

O lateral ainda fez uma breve análise do duelo contra o Uruguai e tentou mostrar também lado positivo em meio ao abatimento por uma nova frustração. Danilo acredita que faltou aproveitar as chances a superioridade numérica.

“Talvez tenha faltado aproveitar. Talvez ser um pouco mais efetivo com duas ocasiões claras que a gente teve. Difícil falar agora porque a gente lutou, a gente se apresentou de maneira justa, com qualidade, com a luta que tinha que ser. Depois, foi os pênaltis. Que é trabalho também, não tem nada de loteria, mas essa equipe jovem demonstrou que pode fazer grandes coisas”, completou.

