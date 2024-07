Eliminação da Seleção na Copa América repercute mal no exterior

A derrota da Seleção Brasileira nos pênaltis para o Uruguai, que causou a eliminação na Copa América foi assunto em diversas publicações da imprensa internacional. Além disso, sites e jornais destacaram o fato de o Brasil estar no sexto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Famoso pelas provocações aos brasileiros, o Diário Olé adotou um tom mais respeitoso e propôs a reflexão “É o pior momento do Brasil?”.

O articulista Matias Ortiz, momentos após a classificação uruguaia, usou a publicação argentina para mais reflexões: “A Copa América de 2019 foi um oásis dentros dos pobres últimos 15 anos da Seleção (…) Desde que Zidane dominou Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos e Cacá na Alemanha em 2006, a ‘canarina’ perdeu jogo, qualidade, figura, estilo e sobretudo magia”.

Dorival fora da roda de jogadores repercute após a eliminação

Na capa de seu site, o “Mundo Deportivo”, de Barcelona, estampa em uma das chamadas: “O menosprezo dos jogadores do Brasil a Dorival”, exibindo um vídeo do momento em que o técnico ficou fora da roda de jogadores minutos antes das cobranças de pênaltis. O destaque, em suma, foi o mesmo no português “A Bola”. Já o Marca, de Madri, pergunta se a campanha abaixo das expectativas na Copa América pode prejudicar a eleição de Vinícius Júnior para melhor jogador do mundo.

Mais comedido, o inglês “The Guardian” ressaltou que o Brasil não conseguiu vencer mesmo ficando boa parte do segundo tempo com um jogador a mais. A Seleção, por fim, volta a jogar em setembro, pelas eliminatórias, contra o Equador e o Chile.

