Botafogo x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Botafogo x Atlético-MG

Botafogo e Atlético-MG chegam em momentos distintos para o jogo deste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Estádio Nilton Santos. O Glorioso está em segundo lugar do torneio, com 27 pontos e se vencer encosta no líder Flamengo (que tem 31). Já o Galo tem 18 e busca bom resultado para ficar na metade de cima da tabela. Esté jogo entre Alvinegros terá uma cobertura de primeira da Voz do Esporte. A transmissão começa às 19h, com um pré-jogo com todas as informações das equipes. E a narração é de Ricardo Froede.

A transmissão da Voz ainda tem Figueiredo Júnior com os comentários e as reportagens em cima do lance de Will Ferreira. Não perca nada do jogo clicando na arte acima a partir das 20h30 (de Brasília).

