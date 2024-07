Cruzeiro empresta zagueiro para clube japonês

Lucas Oliveira ficará no Japão até o fim da temporada - (crédito: Foto: Divulgação Cruzeiro)

O Cruzeiro emprestou o zagueiro Lucas Oliveira ao Kyoto Sanga, do Japão, até o fim da temporada. O clube nipônico terá a opção de adquirir 60% dos direitos do jogador por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões).

Lucas Oliveira vai reencontrar o ex-companheiro Rafael Elias, o Papagaio, que também saiu emprestado. O atacante tem vínculo até o fim de 2026.

O defensor tem vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2025. Na última temporada, esteve emprestado ao Valladolid, da Espanha, que pertence a Ronaldo Fenômeno, ex-dono da SAF da Raposa. Ele chegou a jogar como volante no clube europeu na Segunda Divisão da La Liga.

O Kyoto Sanga amarga e penúltima colocação da J-League, com apenas 18 pontos em 21 jogos. Os últimos três caem para a Segundona no Japão.

No Cruzeiro, Lucas Oliveira foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. O zagueiro disputou 79 jogos pelo clube, com quatro gols e duas assistências.

