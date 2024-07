Suárez manda direta a Andreas Pereira: ‘Era reserva do Arrascaeta no Flamengo’

Luis Suárez não poupou críticas ao meia Andreas Pereira após a vitória nos pênaltis do Uruguai sobre o Brasil, na noite do último sábado (6). O triunfo colocou a Celeste na semifinal da Copa América.

O experiente jogador ficou incomodado com as declarações de Andreas na coletiva da última quinta-feira. Afinal, o meia do Fulham declarou que “a gente tem uma seleção que eles sonhariam ter no Uruguai”. Dessa maneira, a frase foi utilizada pela comissão técnica de Marcelo Bielsa em um vídeo motivacional divulgado pela Celeste antes do jogo.

“Para falar do Uruguai é preciso ter um pouco mais de respeito, saber a história que tem o Uruguai. Antes de dizer que tem jogadores que gostariam de estar na seleção do Brasil… Quem fez esse comentário era reserva do Arrascaeta no futebol brasileiro, então imagina o que é para nós ouvirmos isso”, comentou Suárez.

Assim, o próprio Andreas falou sobre o episódio. Ele revelou que ficou surpreso com a repercussão que deu a sua frase.

“Eu fiquei surpreso, porque em momento algum eu faltei de respeito com o Uruguai, simplesmente disse que eu preferia e acho que nossos jogadores são melhores, então se eles usaram isso a favor deles, eles podem fazer o que quiser, mas eu em momento algum faltei de respeito ao Uruguai”, declarou o brasileiro.

Suárez viu do banco de reservas a classificação do Uruguai. Ele ficou como opção e não foi acionado pelo técnico Bielsa. Na Copa América, participou de dois jogos pela Celeste, entrando no final contra os Estados Unidos e Bolívia.

Na próxima quarta-feira, o Uruguai enfrenta a Colômbia, pela semifinal da competição.

