Thiago Alcântara decide se aposentar aos 33 anos

Um dos grandes meias de sua geração, o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara decidiu se aposentar aos 33 anos. O jogador convivia com muitas lesões e praticamente não atuou na última temporada. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Filho do tetracampeão Mazinho, Thiago Alcântara escolheu atuar pela Espanha. Nos últimos meses, seu nome foi especulado em alguns times do Brasil, como Flamengo e Vasco.

Em sua carreira, o meia disputou 533 partidas, sendo 46 pela seleção da Espanha. Contudo, em relação a títulos, o currículo é extenso, com mais de 30 canecos na conta, consolidando-se como um dos atletas mais vitoriosos de sua geração.

Seu último clube foi o Liverpool, no qual chegou em 2020 vindo do Bayern de Munique. Assim, foram 98 partidas em sua passagem pelos Reds, que ficou marcada por inúmeras lesões. A última delas o tirou de ação por praticamente toda a temporada.

Thiago Alcântara começou a carreira no Barcelona. Na temporada de 2013/14, mudou-se para Munique para atuar no Bayern de Pep Guardiola. Em seguida, em 2020/21, deixou o futebol alemão para atuar no Liverpool, clube no qual encerrou a carreira.

