Seleção masculina de basquete vence Letônia e vai à Olimpíada de Paris

A Seleção masculina de basquete está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em uma exibição irretocável na tarde desse domingo, em Riga, o Brasil derrotou a anfitriã Letônia por 94 x 69 e carimbou o passaporte para o torneio. O processo seletivo mundial era a última oportunidade de reivindicar vaga no megaevento esportivo.

Bruno Caboclo mais uma vez foi um dos destaques do Brasil com 21 pontos. Leo Meindl contribuiu com 20 e Georginho anotou 14. O brasiliense Gui Santos terminou com 12. O Brasil entra no Grupo B. A estreia será no próximo dia 27 contra a anfitriã França do astro do San Antonio Spurs Wembanyama, no Pierre Mauroy Stadium, em Lille. Os outros rivais na primeira fase são a Alemanha de Franz Wagner (Orlando Magics) e o Japão de Rui Machimura (Los Angeles Lakers).

A partida nem bem havia terminado e a emoção tomou conta do banco de reservas. Alguns jogadores brincavam no banco de reservas em contraste com as lágrimas dos auxiliares do técnico croata Aleksandar Petrovic. Os assistentes Tiago Splitter, Helio Rubens e Bruno Savignani não domavam as lágrimas à beira da quadra.

Medalhista de bronze em Londres-1948, Roma-1960 e Tóquio-1960, o Brasil retorna aos Jogos Olímpicos. A última participação havia sido na edição do Rio-2016 no papel de anfitrião. Naquela aparição, o Brasil encerrou a competição em nono lugar. Antes disso, havia se classificado para Londres-2012

O Brasil dominou a partida do início ao fim. Concentradíssimo, abriu 34 x 11 no primeiro quarto. A Letônia reagiu na segunda parcial vencendo por 22 x 15, mas a Seleção retomou as rédeas do jogo no terceiro quarto com 23 x 13 e administrou a vantagem no último quarto com distância de mais de 20 pontos para carimbar o passaporte.