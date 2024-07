Superior, Cruzeiro vence e deixa o Corinthians no Z4 do Brasileiro

Dominante, o Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (7), a Raposa foi superior do início ao fim e venceu o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão, pela 15ª rodada da competição nacional. Matheus Pereira, Barreal e Gabriel Veron fizeram os gols para os mineiros. Uma vitória contundente para se reabilitar na competição.

Com o resultado, o Cruzeiro assume a sexta posição, com 23 pontos. Do outro lado, o Corinthians, que tinha chance de sair da zona de rebaixamento, estaciona na 17ª colocação, com 12. Os times focam agora na 16ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, a Raposa encara o Grêmio, às 18h30, no Centenário. No mesmo dia, o Timão enfrenta o Vasco, às 19h, em São Januário, em duelo de “seis pontos”.

Domínio mineiro

Com apoio da torcida, o Cruzeiro foi dominante e já complicou o Corinthians logo de início. Logo aos cinco minutos, Matheus Pereira deixou Féliz Torres na saudade e abriu o placar no Mineirão, mas antes mesmo do gol, Barreal teve chance de balançar a rede. O Corinthians, por sua vez, muito apático na criação das tramas de ataque, porém melhorou somente depois dos 30 minutos. As melhores chances, aliás, aconteceram com jogadas originadas por Garro e Wesley. Raniele, inclusive, chegou a marcar, mas estava em posição irregular. No último minuto, porém, a equipe alvinegra foi castigada. Barreal soltou uma bomba de fora da área e explodiu o estádio.

Cruzeiro manda e Corinthians abatido

Se o Corinthians tinha ideia de empatar no segundo tempo, caiu por terra. Novamente no início, aos dois minutos, o Cruzeir ampiou ainda mais o placar. Arthur Gomes fez boa jogada individual e tocou para Gabriel Veron marcar o terceiro dele. A equipe comandada por Raphael Laruccia, que tentava se animar, caiu de rendimento e viu os donos das casas crescerem ainda mais em campo. O interino, então, proporcionou alterações em massa, mas sem eficiência. Do outro lado, a Raposa apenas administrou e ainda viu Arthur Gomes balançar as redes, porém estava impedido. Um verdadeiro baile em Minas Gerais.

CRUZEIRO 3 X 0 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 15ª Rodada

Data e horário: 7/7/2024

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, Villalba (Neris, 38’/2ºT), Marlon; Lucas Romero (Ramiro38’/2ºT), Lucas Silva (Machado, 38’/2ºT), Barreal (Vitinho, 28’/2ºT), Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron (Robert, 23’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo (Matheus Bidu, 12’/2ºT); Raniele (Pedro Henrique, 38’/2ºT), Breno Bidon (Ryan, 12’/2ºT) e Rodrigo Garro; Ángel Romero (Giovane, 32’/2ºT), Yuri Alberto (Igor Coronado, 12’/2ºT) e Wesley. Técnico: Raphael Laruccia.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)

VAR: Gilberto Rodrigues Júnior (PE)

Gols: Matheus Pereira, 5’/1ºT (1-0); Barreal, 49’/1ºT (2-0); Gabriel Veron, 2’/2ºT (3-0)

Cartão amarelo: Zé Ivaldo, Lucas Silva (CRU) e Garro (COR)

Cartão vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.