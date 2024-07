Fluminense perde para o Fortaleza e segue afundado na lanterna

Em partida válida pela 15 ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza derrotou o Fluminense por 1 a 0, na tarde deste domingo (07), no Castelão. O gol foi marcado por Lucero, o cara do jogo no Nordeste. Além do tento, o camisa 9 levou perigo em outras finalizações, sobretudo de cabeça.

Com o resultado, o Fluminense segue afundado na lanterna do Brasileirão (com gol sofrido em todos os jogos). O Tricolor tem apenas sete pontos em 15 jogos, média inferior a 0,5 ponto/jogo. O primeiro de fora do Z4 é o Vitória, com 12, mas que ainda joga na rodada. O Fortaleza, por sua vez, está em sétimo, com 23 pontos.

Além do Flu, o grupo dos quatro últimos tem ainda Corinthians (12), Grêmio (11) e Atlético-GO (11). O Tricolor e o Dragão, inclusive, também têm jogos a menos. Ou seja, a situação não está nem um pouco fácil. Assim, inclusive, a tendência é que a equipe comandada por Mano Menezes vire o primeiro turno na zona de rebaixamento.

Confira a classificação completa do Brasileirão

O primeiro tempo foi muito fraco, mas teve um Fortaleza melhor. Afinal, jogava em casa, com o apoio da torcida e conhecendo os atalhos do campo (aliás, o gramado merece críticas). A superioridade do Leão também se explica pela posição dos times na tabela, além do alto número de desfalques do Flu: 11, um time inteiro (André, Arias, Marcelo, Diogo Barbosa, Terans, Lelê, Lima, Felipe Melo, Manoel, Calegari e Isasc). Isso sem contar Thiago Silva, que ainda não está liberado pela CBF para jogar.

Assim, o Fortaleza logo teve boas oportunidades com Brítez, Breno e Lucero. O argentino, aliás, foi derrubado na área por Martinelli aos 19 minutos, mas o juiz não marcou nada. Breno Lopes também teve finalização, e Lucero apareceu novamente em duas cabeçadas. Já o Fluminense respondeu com Martinelli em chute muito fraco da entrada da área. Keno teve a sua chance, mas se enrolou com a bola.

Apesar de ruim, o Fluminense voltou do intervalo sem mudanças na escalação e também na postura em campo. Guga até arriscou de fora da área logo aos dois, mas o Fortaleza respondeu com Breno Lopes desperdiçando praticamente na marca da cal. Aos 11, Pochettino cobrou escanteio perfeito para Lucero marcar de cabeça. Os argentinos, aliás, foram os melhores em campo.

Curiosamente, foi após o gol sofrido que o Fluminense passou a mandar na partida. Mano Menezes deu outra cara ao time (veja as substituições na ficha abaixo) e viu Ganso quase marcar em cobrança de falta. Alexsander e Marquinhos também finalizaram com perigo, enquanto o Fortaleza respondeu em boa cobrança de falta de Marinho.

FORTALEZA X FLUMINENSE

15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Data: 7/7/2024

Público e renda: 33.646 pagantes/ 34.831 presentes/R$ 502.750,00

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto (Pedro Augusto, aos 33’/2ºT), Lucas Sasha (Kauã, aos 48’/2ºT) e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes (Marinho, aos 28’/2ºT) e Lucero (Renato Kayser, aos 33’/2ºT) Técnico: Juan Pablo Vojvoda

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Guga (João Henrique, aos 18’/2ºT) ; Alexsander, Martinelli (Felipe Andrade, aos 24’/2ºT) e Ganso (Renato Augusto, aos 32’/2ºT); Marquinhos, Keno (Lucumí, aos 24’/2ºT) e John Kennedy (Kauã Elias, aos 18’/2ºT ) Técnico: Mano Menezes

Gols: Lucero, aos 11’/2ºT (1-0)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Pochettino (FOR); Kauã Elias e Cano (do banco) (FLU)

Cartões Vermelhos:

