Palmeiras quer trocar Dudu por Gabigol

Neste domingo (7), a notícia que agita o futebol brasileiro é uma negociação entre Palmeiras e Flamengo. Segundo o ge, o acordo seria uma troca de Dudu por Gabigol, ídolos em seus clubes, mas que vivem um momento de incerteza em relação ao futuro das carreiras.

Não é segredo para ninguém o interesse do Verdão por Gabigol. O atacante da Flamengo é um desejo antigo dos palmeirenses, que aproveitam o momento de instabilidade do camisa 99 para investir pesado em sua contratação.

No momento, sem acordo pela renovação de contrato no Fla e com o desejo de respirar novos ares, Gabigol está afastado do elenco até resolver a sua situação. Apesar de ter mais seis meses de contrato, Gabriel Barbosa pode assinar o pré-contrato com uma nova equipe, mas até agora, nada foi feito.

O Flamengo já avisou ao Palmeiras e demais interessados, que só libera o centroavante caso tenha uma compensação financeira. Se isso não ocorrer, o atleta permanece até o fim do ano no time carioca.

Dudu vai trocar o Palmeiras pelo Flamengo?

Em meio aos bastidores da contratação do camisa 99, o Palmeiras utiliza Dudu como uma moeda de troca. O centroavante forçou a barra para sair do clube e defender o Cruzeiro, mas devido ao tamanho da repercussão negativa, voltou atrás em sua decisão e ficou no Alviverde.

O problema é que a presidente Leila Pereira perdeu a confiança no camisa 7 e espera a sua saída o mais breve possível. A ideia é que nesta janela de meio de ano, a mandatária consiga o seu objetivo e libere o jogador.

Enquanto o Palmeiras, na figura da presidente, espera a saída, Dudu vive uma realidade diferente. O atleta não quer ir embora do clube, ainda mais para o Flamengo, que tornou-se um rival direto.

Sendo assim, a missão de levar Dudu para a Gávea cai nas mãos de Marcos Braz, homem forte do futebol do Flamengo e que não esconde a vontade de levar o ídolo do Verdão para o Rio de Janeiro.

