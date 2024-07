Seabra destaca ‘fator casa’ para vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro mostrou sua força como mandante e venceu o Corinthians no Mineirão, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Fernando Seabra fez uma análise detalhada do desempenho da equipe, além de abordar questões sobre reforços, ausência de jogadores e a importância da base.

“Nós sabíamos que precisávamos ser muito agressivos no início do jogo. Aproveitar essa atmosfera. A torcida nos apoiou e isso era fruto de uma conquista nos primeiros jogos em casa. O início do jogo foi muito forte, durante o primeiro tempo teve momentos que perdemos o controle do jogo, recuperamos o equilíbrio e o início do segundo tempo fica o aprendizado do último jogo. Sabíamos que pelo placar, o Corinthians poderia voltar com uma proposta mais agressiva pra diminuir o placar e voltamos com atenção redobrada, pra que não se repetisse o que aconteceu contra o Criciúma.”, disse o treinador.

Ele destacou a importância do apoio da torcida e o impacto positivo no aspecto mental do jogo:

“Existe um fator casa que pesa. Isso é o futebol. Nós precisamos desmistificar isso, o fator casa é importante e afeta o comportamento da torcida e da arbitragem, sempre em pequenas decisões. Nós conseguimos aí um dia pra trabalhar e ampliar nosso repertório. Independente da estrutura ou da escalação, entender as dificuldades e buscar soluções.”

Seabra sobre reforços

Seabra, aliás, falou sobre as expectativas com os novos reforços que chegam após a janela de transferências.

“A gente pensa jogo a jogo, mas estamos construindo um modelo. Fica claro pros jogadores os espaços em que eles possam ser utilizados. Essa incorporação dos jogadores que estão sendo contratados, não vai acontecer de uma vez. Vai ser feita de forma paulatina, de acordo com o nível de preparação. Imagino que a torcida esteja eufórica, nós também estamos otimistas com o fortalecimento do elenco. Mas temos que ter pé no chão.”

A vitória, inclusive, leva o Cruzeiro aos 23 pontos, novamente na briga pelo G-6 e em busca das primeiras posições. A Raposa, portanto, visita o Grêmio na quarta-feira, às 18h30, no Centenário, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada do Brasileirão.

