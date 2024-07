Personagens de ‘Meu Malvado Favorito’ participam de ação com Palmeiras

Palmeiras promove ação com Meu Malvado Favorito no Allianz Parque - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras)

O Bahia enfrentou três adversários na noite deste domingo (07) no Allianz Parque: Palmeiras, torcida e os personagens do filme Meu Malvado Favorito. A dupla – Gru e Minions – esteve presente no estádio para acompanhar a vitória alviverde por 2 a 1 e provou, aos supersticiosos, que é pé quente. Os protagonistas compareceram ao jogo para divulgar a quarta edição da franquia nos cinemas do país.

A vitória sobre o Bahia não só encurtou a distância para o Flamengo, primeiro colocado do Brasileiro, como complicou a vida do Tricolor na caça ao líder. O Palmeiras agora soma 30 pontos e está a um do Rubro-Negro carioca, que empatou com o Cuiabá no sábado. O time baiano, por sua vez, permanece com 27 pontos e ocupa a quinta colocação.

Meu Malvado Favorito e Palmeiras

A ação promoveu um encontro entre os protagonistas da franquia e os mascotes do Palmeiras – Periquito e Porco Gobbato. Os personagens interagiram com os palestrinos que compareceram ao jogo contra o Bahia, na noite deste domingo (07), no Allianz Parque.

Além disso, o Palmeiras disponibilizou ingressos para estreia do Meu Malvado Favorito 4 nos cinemas. A entradas estão atribuídas aos sócios Avanti e correntistas Palmeiras Pay.

Meu Malvado Favorito 4

A família cresceu e agora os telespectadores serão apresentados ao Gru Jr., que promete atormentar a vida do pai. A história dirigida por Patrick Delage promete dois novos vilões: Máxime Le Mal e sua namorada mulher-fatal Valentina.

Dirigido pelo indicado ao Oscar Chris Renaud, cocriador dos Minios, o filme tem produção do fundador e CEO da Illumination. São eles: Chris Meledandri e Brett Hoffman, respectivamente. Meu Malvado Favorito 4 superou DivertidaMente 2 nas bilheterias americanas do 4 de julho. Ou seja, a melhor estreia do feriado dos Estados Unidos.

A produção alcançou 75 milhões de dólares acumulados nos últimos três dias. Com 30 milhões de dólares em quatro semanas em cartaz, Divertida Mente 2 perde o trono no país.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.