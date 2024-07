Vitória vence o Criciúma e deixa o Z4 do Brasileirão

Alerrandro comemora gol do Vitória com companheiros de time - (crédito: Foto: Reprodução)

O Vitória derrotou o Criciúma por 2 a 1, na noite deste domingo (07), em partida da 15ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro contou com gols de Alerrandro e Lucas Esteves, enquanto Matheusinho descontou para os visitantes. Todos os tentos, aliás, foram marcados no primeiro tempo do duelo do Barradão.

Com o triunfo, o Vitória chega aos 15 pontos, deixa o Z4 e aparece em 14º lugar no Brasileirão. Assim, o Leão está uma posição abaixo do Tigre, afinal, o Criciúma soma 16 pontos. Embora esteja na briga contra o rebaixamento, o time catarinense soma dois jogos a menos. Assim, até mira o G6.

A zona de rebaixamento tem Corinthians (12), Grêmio (11) e Athletico-PR (11) e Fluminense. O Tricolor Gaúcho, porém, ainda tem dois jogos a menos. O primeiro fora do Z4 é o Cuiabá, com 14 pontos.

O Criciúma começou melhor na partida, apesar do mando de campo do Vitória. O Tigre, aliás, levou perigo com Bolasie, Arthur Caike, Barreto e Marcelo Hermes. No entanto, quem abriu o placar foi o time da casa. O Vitória foi melhorando aos poucos na partida.

Inclusive, aos 27, Wallison Maia derrubou Willian Oliveira na área: pênalti. Alerrandro cobrou e fez 1 a 0. Na sequência, Lucas Esteves ampliou. O lateral invadiu o lado esquerdo e fez um bonito gol. O Tigre descontou ainda na primeira etapa. Bolasie invadiu a área e cruzou na medida para Matheusinho marcar de cabeça, aos 42.

O Criciúma voltou do intervalo com Felipe Matheus no lugar de Ronald Lopes, o que deixou o Tigre pressionando muito. Aliás, Arthur Caike colocou uma bola na trave aos 16, aproveitando bola que sobrou para ele na área. Os catarinenses apertaram bem até o final do jogo,

Próximos compromissos

Nas últimas quatro partidas do primeiro turno, o Vitória encara Botafogo (C), Fortaleza (F), Grêmio (F) e Flamengo (C), nos dias 11, 17, 21 e 24 deste mês, respectivamente. Já o Criciúma recebe o Flu, visita o Corinthians e Flamengo e depois pega o Bragantino (jogo ainda sem data), nos dias 11, 16 e 20/7.

VITÓRIA X CRICIÚMA

15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 7/7/2024

Público e renda: 166489 pagantes/ 16.615 presentes/R$ 402.656,00

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres (Bruno Uvini, aos 40’/2ºT) , Willean Lepo, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinicius, Willian Oliveira (Zé Hugo, aos 14’/2ºT) e Léo Naldi; Matheuzinho (Jean Mota, aos 40’/2ºT) , Alerrandro (Culebra, aos 27’/2ºT) e Janderson (Everaldo, aos 27’/2ºT) Técnico: Thiago Carpini

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wallison Maia e Trauco (Marquinhos Gabriel, aos 26’/2ºT) ; Barreto (Newton, aos 26’/2ºT), Ronald Lopes (Felipe Matheus – Intervalo), Matheusinho (João Carlos, aos 39’/2ºT) e Marcelo Hermes; Arthur Caike e Bolasie (Eder, aos 29’/2ºT) Técnico: Cláudio Tencati

Gols: Alerrandro, aos 30’/1ºT (1-0); Lucas Esteves, aos 36’/1ºT (2-0) e Matheusinho, aos 42’/1ºT (2-1)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ).

VAR: Emerson Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Barreto e Wallison Maia (CRI)

Cartões Vermelhos:

