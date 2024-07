Rony comemora com máscara de porco e leva cartão

Neste domingo, o Palmeiras derrotou o Bahia por 2 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Rony marcou um dos gols e, ao balançar a rede, agitou o Allianz Parque ao colocar uma máscara de porco, símbolo da torcida palmeirense.

Apesar de comemorar o seu gol, o camisa 10 levou cartão amarelo da arbitragem. A explicação é que ele não pode usar nenhum objeto para comemorar o gol. Na saída de campo, o jogador deu a versão sobre o fato e mandou um abraço a Paulo Nunes, ídolo do Verdão que ficou marcado por causa das comemorações na década de 90.

“Eu mando um abraço para o Paulo Nunes, ele tem um fã aqui, eu tava assistindo os vídeos dele, achei legal a comemoração, já queria ter feito antes e não tive a oportunidade, hoje vim com essa expectativa e queria colocar a máscara, o juiz me falou que você tomava muito cartão e me deu cartão porque não podia comemorar desse jeito, ele falou que era culpa do Paulo Nunes. O mais importante é que fiz o gol e homenageei o Paulo Nunes”, declarou ao Premiere.

O gol marcado nesta noite serve para acalmar a pressão em cima do jogador. Rony tem sido alvo de críticas pelos gols marcados. Porém, o atleta permanece em alta com o técnico Abel Ferreira, que já declarou ser fã do camisa 10.

Agora, Palmeiras e Rony voltam a campo na próxima quinta-feira. O adversário é o Atlético-GO, no Allianz Parque. O Verdão está na vice-liderança do Brasileirão, com 30 pontos. O Fla, atualmente na ponta da classificação, está com 31 pontos.

