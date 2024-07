Rômulo expõe frustração em revés do Inter em volta ao Beira-Rio: ‘Faltou eficiência’

O Inter esperava retornar ao Beira-Rio com um resultado positivo até como forma de agradecimento ao apoio de sua torcida. Além de colaboradores que trabalharam no processo de recuperação do estádio. No entanto, a equipe gaúcha contou com falhas individuais na fase ofensiva. Com isso, perdeu por 2 a 1 para o Vasco pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (07).

Na saída de campo, o meio-campista Rômulo comentou a respeito do desempenho da equipe, principalmente na primeira etapa. Ainda confessou que o Colorado repete erros de compromissos anteriores. Assim, mostrou frustração com este cenário.

“Estávamos empolgados em voltar pra cá, com o apoio da torcida. A gente propôs um bom ritmo de jogo no primeiro tempo. Infelizmente, igual no jogo passado, faltava mais eficiência pra nós e hoje se repetiu. Finalizamos mais de 10 vezes no gol, mas precisamos ser efetivos. Não podemos baixar a cabeça. Temos que trabalhar firme. É comprometimento nosso que precisa ser colocado mais em prática em campo e correr, porque estamos aqui pra fazer isso”, detalhou o volante.

Posteriormente, ele admitiu que houve sim erro individual de companheiro. Apesar disso, minimizou a situação com postura de evolução coletiva do elenco.

“Foi uma falha individual. Mas somos um time. Nunca deixaremos um para trás, poderia ter sido com qualquer um. Temos que manter a cabeça erguida para os próximos jogos”, acrescentou Rômulo.

Próximos compromissos do Inter

Mesmo com o resultado negativo, o Internacional se encontra na décima colocação, com 19 pontos e dois jogos a menos. Exatamente por conta das enchentes que atingiram o estado gaúcho e provocaram a interdição do Beira-Rio por 70 dias.

O compromisso seguinte do Colorado será diante do Bragantino, na próxima terça-feira (09), às 20h, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O duelo será válido pela 16ª rodada da Série A. Por sinal, o técnico Eduardo Coudet tem um desfalque certo. Isso porque ele não poderá contar com o lateral-esquerdo Renê. O jogador deixou o gramado de ambulância ainda no primeiro tempo.

Afinal, ele caiu desacordado depois de um choque forte de cabeça com Rojas, do Vasco. Ele foi levado para um hospital em Porto Alegre para passar por exames de imagem. Mesmo que recebe alta, terá que cumprir o protocolo de concussão da CBF de cinco dias. Por sinal, intervalo inferior entre os compromissos com o Vasco e Bragantino.

