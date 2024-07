Lyncon se declara ao Vasco após primeiro gol: ‘Desde os 10 anos no clube’

Zagueiro Lyncon (à esq.) celebra o segundo gol do Vasco ao lado do atacante Erick Marcus - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco assegurou uma vitória surpreendente por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, neste domingo (7). Até porque foi o primeiro resultado positivo da equipe como visitante no Campeonato Brasileiro após sete partidas nesta condição. Afinal, antes disso foram seis derrotas fora de casa.

Em novo triunfo, as revelações da base do Cruz-Maltino ajudaram no time principal. Isso porque o zagueiro Lyncon, de 19 anos, anotou o segundo gol da equipe. Assim, ele se declarou ao Gigante da Colina em entrevista depois do jogo.

“Gol para a torcida, para a minha família. Estou desde os 10 anos no clube e é um sonho fazer gol com essa camisa. Vou comemorar com a família, mas já tem que pensar no próximo jogo”, apontou o defensor.

A princípio, a sua entrada não estava nos planos de Rafael Paiva. Na verdade, foi uma necessidade após o paraguaio Rojas sofrer novamente um choque de cabeça ainda no primeiro tempo. O defensor seguiu em campo até o intervalo e depois foi substituído.

Lyncon marcou de cabeça após o goleiro Fabricio fazer a primeira defesa. Ele aproveitou o rebote na entrada da pequena área aos 26 minutos da segunda etapa. Vale ressaltar que esta foi a primeira partida do jovem defensor no time principal nesta temporada.

Próximos embates do Vasco

O Cruz-Maltino retorna a campo, na próxima quarta-feira (10), para encarar o Corinthians, às 19h (de Brasília), em São Januário. No duelo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o comandante Rafael Paiva terá o retorno de pelo menos quatro jogadores.

Tratam-se do zagueiro Maicon, o lateral-esquerdo Lucas Piton, o volante Hugo Moura e o atacante David. Todos eles cumpriram suspensão automática depois de receberem o terceiro cartão amarelo. Atualmente, o Vasco se encontra na 13ª colocação, com 17 pontos.

