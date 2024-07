Botafogo vence Atlético com autoridade e está a um ponto da liderança

Jogadores do Botafogo faz a festa no Nilton Santos - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com uma atuação imponente, o Botafogo derrotou por 3 a 0 o Atlético na noite deste domingo (7), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique (com um golaço), Cuiabano e Savarino balançaram as redes no Estádio Nilton Santos.

O resultado deixa o Glorioso com 30 pontos, um a menos do que o líder Flamengo. O time de Artur Jorge tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Tem 12 gols de saldo contra 11 dos paulistas. Já o Galo estaciona nos 18 pontos e cai uma posição. Passa a ocupar, portanto, o 12º lugar.

1 a 0 ficou barato

Com ímpeto, o Botafogo foi para cima e construiu boas jogadas. O Atlético, por outro lado, não conseguiu criar chances e ainda ficou com um jogador a menos aos 23 minutos quando Igor Rabello foi expulso por fazer falta como último homem em Luiz Henrique. O Glorioso foi dominante e abriu o placar ainda quando os dois times estavam completos. Aos 12′, Danilo Barbosa tocou para Luiz Henrique na entrada da área, que cortou para o meio e finalizou colocado no ângulo. Os donos da casa só não ampliaram na primeira etapa porque Júnior Santos foi individualista aos 40′.

Triunfo com autoridade

Na volta do intervalo, o jogo ficou morno na intermediária até a metade da etapa. Hulk chegou a acertar o tavessão em cobrança de falta de longe. Mas a noite era do Botafogo, que ampliou com Cuiabano aos 32 minutos. O lateral-esquerdo, que vive grande fase, pegou sobra de Fuchs após cruzamento e chutou no cantinho: 2 a 0. Sem forças para reagir, o Galo ainda viu Savarino fazer valer a lei do Ex e anotar o terceiro gol do Botafogo em belo chute de fora da área. Ele não comemorou em respeito ao ex-clube, mas a torcida do Glorioso não poupou a festa nas arquibancadas.

BOTAFOGO 3X0 ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 15ª Rodada

Data: 7/7/2024 (domingo)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 21.582 presentes

Renda: –

Gols: Luiz Henrique, 12’/1ºT (1-0); Cuiabano, 35’/2ºT (2-0); Savarino, 48’/2ºT (3-0).

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa (Tchê Tchê, 11’/2ºT), Marlon Freitas (Savarino, 25’/2ºT) e Eduardo (Gregore, 25’/2ºT); Luiz Henrique (Óscar Romero, 36’/2ºT), Júnior Santos e Tiquinho (Kauê, 36’/2ºT). Técnico: Artur Jorge

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Igor Rabello, Battaglia e Fuchs; Otávio, Alan Franco, Paulo Vitor (Palacios, 26’/2ºT) e Gustavo Scarpa; Cadu (Vargas, 26’/2ºT), Paulinho (Vitinho, 44’/2ºT) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartão amarelo: Bastos, Tiquinho (BOT); Palacios (CAM)

Cartão vermelho: Igor Rabello, 23’/1ºT (CAM)*

*Por falta em Luiz Henrique como último homem

