Hulk diz o que Atlético precisa para encerrar ‘sequência negativa’

Hulk não fez rodeios ao comentar sobre o momento do Atlético na temporada. Após a derrota deste domingo (7) para o Botafogo por 3 a 0 no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Galo segue estacionado na tabela. A campanha recente conta com apenas uma vitória nos últimos sete jogos.

Para o capitão atleticano, a equipe precisa urgentemente vencer ser novamente impulsionado na competição.

“Se tratando da sequência negativa, é só ganhar. Só justifica ganhando, não adianta ficar falando em trabalhar mais, falando em melhorar algo, melhorar aqui ou ali. Só a vitória, a vitória que te dá moral, que te coloca para cima, que te impulsiona para jogos melhores”, afirmou o camisa 7 na saída do campo, em entrevista ao Sportv.

“É voltar a ganhar. Não tem o que ficar lamentando, ficar dizendo que amanhã volta a trabalhar, fica repetitivo demais. É procurar a vitória, procurar ganhar”, acrescentou.

O Atlético não triunfa há três jogos, sendo duas derrotas em sequência. Na última quarta-feira, o time alvinegrsofreu um revés doloroso por 4 a 2 para o Flamengo na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A próxima oportunidade para reencontrar o caminho das vitórias será na quinta-feira (11), às 21h30, quando o Galo recebe o São Paulo na Arena MRV. Com 18 pontos em 14 partidas, o time comandado por Gabriel Milito aparece em 12º na tabela, enquanto o São Paulo ocupa a quarta posição, com 27 pontos e um jogo a mais em relação aos mineiros.

