Sede do Atlético amanhece pichada após derrota para o Botafogo

Torcida do Galo anda na bronca com o próprio clube

A sede do Atlético, no bairro Lourdes, região nobre de Belo Horizonte, amanheceu com pichações e protestos da torcida. Poucas horas após a derrota para o Botafogo, por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, era possível ver os rabiscos na parede.

Os torcedores escreveram em uma parada preta com tinta branca: “4 rato$”. O texto é uma alusão ao grupo de empresários, os 4Rs, que administram o clube.

Nas redes sociais, inclusive, vários torcedores apoiaram a atitude dos pichadores e também fizeram suas reclamações.

“Está na hora de aparecerem, botar a cara mesmo”, escreveu Felipe Arco.

“O time evoluiu, dessa vez tomamos só de 3”, ironizou o perfil Kelviin_0.

Os vários desfalques

Fato é que o Atlético tem trabalhado com vários desfalques. Contra o Botafogo, o técnico Gabriel Milito não tinha o goleiro titular, já que Everson fez uma cirurgia, além de não ter laterais dos dois lados. Para corrigir a situação, o treinador atleticano resolveu ir com três zagueiros, mas por causa de lesionados, só tinha dois defensores à disposição no elenco. Precisou, então, improvisar um volante como zagueiro. No entanto, ainda no primeiro tempo, Igor Rabello foi expulso. O time mineiro jogou o resto da partida com um zagueiro e sem laterais.

