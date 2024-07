Fluminense solicita à CBF adiamento de jogo contra o Cuiabá

Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 7 pontos - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense formalizou um pedido à CBF para que a partida contra o Cuiabá, no dia 21 de julho, na Arena Pantanal, seja adiada. Assim, o Tricolor explicou que fará três jogos consecutivos como visitante (Fortaleza, Criciúma e Cuiabá), algo que fere a premissa da montagem da tabela do Campeonato Brasileiro. Até o momento, a entidade não deu uma resposta conclusiva. A informação é do portal “ge”.

Além disso, o clube carioca segue o mesmo argumento usado pelo RB Bragantino na edição de 2023. Naquela época, o Maracanã ficou fechado para a final da Libertadores, contudo o Flamengo não aceitou trocar de estádio para enfrentar os paulistas. A entidade máxima do futebol brasileiro adiantou o jogo, porém o Massa Bruta reclamou que faria três jogos fora de casa, e a solução foi o adiamento.

No conselho técnico da CBF, foi dito que em virtude da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, essa premissa poderia ser derrubada. Afinal, Grêmio, Juventude e Internacional poderiam jogar três jogos seguidos como visitante.

Dessa forma, existe a chance da entidade não seguir tal premissa. O Fluminense tem a seu favor o fato de ser o primeiro pedido deste tipo e espera conseguir uma decisão favorável, ainda mais com o momento da equipe na competição, na lanterna.

Cabe salientar que o Tricolor fará três jogos fora de casa porque a CBF adiou a partida contra o Athletico, no Maracanã, pela 17ª rodada. O Furacão atuará nos dias 18 e 25 de julho contra o Cerro Porteño, do Paraguai, nos playoffs da Sul-Americana.

