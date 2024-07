Coudet lamenta vaias em derrota do Inter na volta ao Beira-Rio: ‘Ninguém gosta’

Coudet observa movimentação do Inter na área técnica do Beira-Rio - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

A volta do Inter ao Beira-Rio decepcionou os torcedores. A equipe teve rendimento irregular e perdeu por 2 a 1 para o Vasco, no último domingo (7). Assim, o que era para ser uma festa para celebrar a reabertura do estádio terminou com um sentimento de frustração.

A torcida presente promoveu vaias ao desempenho da equipe após a partida. Um dos principais alvos foi o técnico Eduardo Coudet. Desse modo, a tendência é que se crie um clima negativo para o próximo confronto do Colorado. O comandante argentino confessou que enfrentará um ambiente adverso no embate com o Juventude, também no Beira-Rio.

“Quando não ganhamos isso acontece. Como blindar? Não tem maneira de blindar. Sabemos que quarta-feira o clima não vai ser o melhor para iniciar. É o que acontece quando não se ganha. Não é uma situação bonita pra ninguém. Ninguém gosta de vaias, mas no futebol acontecem essas coisas”, esclareceu Coudet.

O Inter foi superior ao Vasco na primeira etapa, mas não teve eficiência para converter as oportunidades em gols. Posteriormente, no segundo tempo, a equipe gaúcha caiu de rendimento e sofreu com erros individuais. O oponente foi letal nas chances que teve e conquistou o resultado positivo.

Inter sofre com vários desfalques por lesão

O treinador argentino justifica que a seca de gols do time também tem como uma das razões o alto número de desfalques por lesão, além do calendário com diversos compromissos em um curto espaço de tempo. Com isso, o curto prazo para realizar os treinamentos e recuperar os jogadores machucados interfere negativamente no rendimento.

“Ficamos 30 dias parados e depois jogamos a cada 72 horas. Fisicamente não tem como. Tenho que perguntar aos médicos quem pode jogar. Acho que é um estilo de jogo que tento colocar, mas hoje não se pode. Não treinamos do último jogo para esse, porque não tem como. Gostaria de atropelar, mas não tem como. Se não, vamos durar 30 minutos. Como treinador, preciso me adaptar às situações que tenho. Queria pressionar o tempo todo, mas não tem como”, complementou Coudet.

Próximos compromissos

Mesmo com o resultado negativo, o Internacional se encontra na décima colocação, com 19 pontos e dois jogos a menos. Exatamente por conta das enchentes que atingiram o estado gaúcho e provocaram a interdição do Beira-Rio por 70 dias.

O compromisso seguinte do Colorado será diante do Juventude, na próxima quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), novamente no Beira-Rio. O duelo será válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, inicialmente adiado pela tragédia no Rio Grande do Sul. Por sinal, o técnico Eduardo Coudet tem um desfalque certo. Ele não poderá contar com o lateral-esquerdo Renê. O jogador deixou o gramado de ambulância ainda no primeiro tempo.

Afinal, o defensor caiu desacordado depois de um choque forte de cabeça com Rojas, do Vasco. Ele foi levado para um hospital em Porto Alegre para passar por exames de imagem. Mesmo que receba alta, terá que cumprir o protocolo de concussão da CBF de cinco dias. Por sinal, intervalo inferior entre os compromissos contra Vasco e Juventude.

