Mesmo no banco, Cano, do Fluminense, é suspenso para duelo com o Criciúma

Em meio à crise, o Fluminense ganhou um desfalque para a partida contra o Criciúma, na próxima quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse. Afinal, Germán Cano, que ficou no banco de reservas, tomou o terceiro cartão amarelo depois de uma discussão no confronto com o Fortaleza, no Castelão.

O argentino levou o amarelo depois de discutir com o lateral Felipe Jonathan na beira do campo. Isso aconteceu após o camisa 14 jogar a bola para que o adversário cobrasse o lateral. No entanto, o jogador do Tricolor de aço desviou a bola e retardou o jogo, o que gerou o bate boca entre os dois.

Vale destacar que o atacante ficou no banco em virtude de uma pancada no pé direito. Ele continuou com uma dor residual no local, porém decidiu viajar depois de uma conversa com a comissão técnica.

Por outro lado, o técnico Mano Menezes terá os retornos do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do volante André, que cumpriram suspensão diante do Fortaleza.

Com o revés para o Tricolor de Aço, a equipe carioca soma 7 pontos, em 15 rodadas, e segue na lanterna da competição.

