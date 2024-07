São Paulo deve ter a volta de convocados para a Copa América contra o Galo

O São Paulo vive excelente momento no Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias seguidas. O bom momento fez a equipe estar entre os quatros melhores colocadas no torneio. Inclusive, o técnico Zubeldía vive a expectativa de contar com o retorno de dois atletas que estavam na Copa América, para o embate contra o Atlético. A saber: o goleiro Rafael e o zagueiro Ferraresi.

As seleções de ambos foram eliminadas nas quartas de final da competição que ocorre nos Estados Unidos. Rafael foi convocado para a Seleção Brasileira, mas sequer entrou em campo, já que era a terceira opção para a meta. Já Ferraresi foi uma opção bastante utilizada pela Venezuela durante o torneio. Afinal, atuou em três dos quatro compromissos da “La Vinotinto” (“Vinho Tinto” na tradução para o português).

A pentacampeã mundial caiu para o Uruguai em decisão por pênaltis nas quartas de final. A Venezuela passou pelo mesmo roteiro, porém, para o Canadá. Se houver confirmação do retorno da dupla, Rafael deve reassumir a titularidade da meta do Tricolor Paulista. Afinal, a vaga ficou com o Jandrei, que recebeu bastantes críticas pelo desempenho durante a ausência do número 1 da posição. Já Ferraresi, a princípio, deve voltar ao banco de reservas. A dupla de zaga titular de Zubeldía é composta por Franco e Arboleda.

Panorama do São Paulo no Campeonato Brasileiro

Atualmente, o Tricolor Paulista ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. O triunfo anterior da equipe foi sobre o Bragantino por 2 a 0, no Morumbis, no último sábado (06).

Com isso, o elenco ganhou folga no dia seguinte e se reapresenta no CT da Barra Funda. Assim, o compromisso seguinte do São Paulo será contra o Atlético, na próxima quinta-feira (11), às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

