Diária de R$ 12 mil e decoração em ouro: detalhes da maternidade de Helena, filha de Neymar

Dos cristais ao ouro: Helena chegou ao mundo abarrotada de luxo e sofisticação. A terceira filha de Neymar, fruto da relação com Amanda Kimberlly, nasceu há uma semana no hospital São Luiz Star, na Vila Olímpia – mesmo local escolhido por Bruna Biancardi. Com diárias de até R$ 12 mil, a maternidade chamou atenção nas redes sociais pelo requinte nos detalhes do quarto.

Nesta segunda-feira (08), Amanda Kimberlly compartilhou detalhes da decoração de seu quarto na maternidade paulista. As lembrancinhas seguiram o tom dos adereços, nas cores branco e dourado, e foram escolhas em conjunto com Rafaella Santos, irmã de Neymar. As duas são bem amigas e, inclusive, a influencer será madrinha de Helena.

Maternidade São Luiz Star

Considerada a mais luxuosa do país, a maternidade São Luiz Star possui diárias entre R$ 7 mil e R$ 12 mil – valor da suíte presidencial, que contém dois cômodos. O novo prédio, inaugurado em 2022, conta com 27 andares e 173 leitos, sendo 8 da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

São 77 tipos de quartos mais simples, que apenas acomodam as gestantes que chegam à unidade. Já a suíte presidencial, por exemplo, dispõe de um cômodo só para gestante e outro exclusivo para acompanhantes. Os lençóis utilizados são do tipo 400 fios e os banheiros contam com itens da grife Trousseau.

O consumo mais luxuoso oferece até mesmo camarote anexo à sala de parto, conhecido como ”life lounge”, com serviços de garçons no ambiente. Além de acompanharem o nascimento através de um vidro polarizado, os acompanhantes também são fotografados automaticamente na primeira reação de contato com o bebê.

Neymar registra Helena

Helena, filha da relação extraconjugal de Neymar com Amanda Kimberly, nasceu na última quarta-feira (03). Após uma série de especulações sobre a paternidade, o jogador registrou a bebê e confirmou seu vínculo com a mãe. Além da recém-nascida, o atleta do Al-Hilal é pai de Davi Lucca e Mavie.

Neymar e Bruna Biancardi estão juntos mesmo após as especulações de uma possível traição com Kimberly. A mãe de Mavie, inclusive, passou a noite com o jogador na data do nascimento de Helena.

