Gabigol retorna ao Flamengo diante do Fortaleza

O Flamengo conta com um retorno importante no jogo diante do Fortaleza. Afinal, Gabigol, afastado nas últimas três rodadas do Brasileirão, está relacionado para partida. A informação é do jornalista Eric Faria.

Retorno ao Flamengo

O atacante se tornou desfalque nos confrontos contra Cruzeiro, Atlético-MG e Cuiabá, respectivamente. No entanto, ele vem treinando normalmente no Ninho do Urubu e está em condições físicas de jogar. Assim, os dirigentes rubro-negros, em comum acordo com os membros da comissão técnica, optaram pelo retorno do camisa 99.

Aliás, Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (11/07), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Com Gabigol relacionado, os jogadores rubro-negros buscam uma vitória para disparar no campeonato. O time de Tite está na primeira colocação, com 31 pontos conquistados.

Momento de Gabigol

O atacante deve estar vivendo os seus últimos momentos no Flamengo. O camisa 99, que tem contrato na Gávea até dezembro de 2024, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Palmeiras está interessado na contratação do jogador e vem negociando com os dirigentes rubro-negros nos últimos dias.

Aliás, Gabigol está no Flamengo desde 2019 e está marcado na história do clube. O atacante, ao todo, conquistou 12 títulos na Gávea: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas.

Apesar da idolatria, Gabigol não vive um bom momento no Flamengo. O atacante não tem protagonizado boas atuações em campo e vem se envolvendo em polêmicas nos últimos meses. O jogador, que antes tinha respaldo da diretoria, agora está próximo de sair do clube.

