Sem metrô e com trem atrasado, torcedores do Botafogo são prejudicados

Torcida do Botafogo fez uma linda festa no Colosso do Subúrbio - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O torcedor do Botafogo que foi ao Nilton Santos e utilizou alguns dos transportes públicos do Rio de Janeiro passou perrengue na volta para casa. No último domingo (7), ao menos, em campo, o time alvinegro garantiu alguns momentos de felicidade, vencendo o Atlético por 3 a 0, pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Estava na cara que o transtorno aconteceria. Afinal, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sem explicação, resolveu marcar o duelo entre cariocas e mineiros para 20h30, na véspera de um dia útil.

Após a partida, por volta de 22h30, segundo informações da TV Globo, havia apenas um trem da SuperVia na Estação Engenho de Dentro, com destino à Central do Brasil. De lá, os simpatizantes do Botafogo pegariam o metrô para a Zona Sul, Barra da Tijuca, Centro ou Tijuca. Mas o metropolitano interrompeu o seu serviço às 23h, deixando a massa alvinegra a ver navios.

Com o metropolitano não operando, os torcedores alvinegros, ao “Deus dará”, tiveram que a encontrar outros meios de transporte para voltar para casa.

O Metrô divulgou nota afirmando que anunciou o funcionamento até 23h e que já havia relatado o horário aos torcedores. A SuperVia, por sua vez, alegou que colocou à disposição do público três composições extras. A verdade, no entanto, é que o espectador do futebol brasileiro virou palhaço mais uma vez.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.