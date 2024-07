Gabigol e Dudu: possível troca polemiza entre torcedores de Flamengo e Palmeiras

As realidades de Gabigol e Dudu são distintas, mas compõem o mesmo cenário melancólico que antecede um fim doído. A saída do ídolo rubro-negro é iminente, enquanto a do alviverde ainda uma probabilidade. Flamengo e Palmeiras parecem convencidos a encerrar o ciclo com os jogadores, não à toa vislumbram a possibilidade de uma troca de figurinhas em caso de acordo. Por outro lado, porém, os torcedores rubro-negros e alviverdes vão por um caminho mais dúbio sobre o tema.

Gabigol está livre para assinar pré-contrato após se desgastar com a diretoria na tentativa de um acordo por renovação com o Flamengo. Além disso, o jogador se envolveu em polêmicas recentes que também interferiram na sólida relação com a torcida e o desempenho em campo parou de corresponder às expectativas. Dudu, por sua vez, optou pelo Palmeiras após desistir do acordo com o Cruzeiro. Acontece que a postura do ídolo alviverde incomodou a presidente Leila, que chegou a se posicionar publicamente a favor da saída do atacante.

O Palmeiras tem interesse na contratação de Gabigol e conta, inclusive, com aval de Abel Ferreira. A ideia do Alviverde é tê-lo ainda na próxima janela, mas sem arcar com a compensação financeira exigida pelo Flamengo. O Rubro-Negro, que também aprova o nome de Dudu, só aceita liberar o camisa 99 de graça após o fim do vínculo, em dezembro.

Troca entre Flamengo e Palmeiras divide opiniões

A torcida demonstra um sentimento antagônico ao da convicção demonstrada pelos clubes. A predominância rubro-negra, por exemplo, não se opõe ao fim do ciclo de Gabigol, mas se incomoda com a escolha pelo Palmeiras. Além disso, o nome de Dudu tem sofrido resistência por parte dos cariocas.

Gabigol por Dudu é tipo o que? Um Kenner num chinelo Ipanema? — Fábio Justino (@fabiojusttino) July 8, 2024

Já pelo lado do Palmeiras, o maior incomodo do torcedor tem sido com o fim do clico de Dudu. Muitos lamentam o isolamento do atacante, enquanto outros se irritam com a pouca minutagem em campo. O nome de Gabigol, por sua vez, recebeu boa avaliação entre os alviverdes.

A imagem do Dudu no banco é triste, inaceitável o que estão fazendo com um ídolo do clube. E com toda ctz tem dedo da presidente nisso aí… — O Rony Já Deu Bicicleta Hoje? (@RonyDeuBikeHj) July 7, 2024

Repercussão nas redes

Burrice gigantesca. Vai colocar uma pressão ainda maior nas costas do Gabriel. Outra coisa, e MAIS IMPORTANTE, não se trata um ídolo do clube com tamanho desprezo. Muito triste o que estão fazendo com Dudu, o q só prova q talvez ele tivesse motivo pra ter pedido pra sair antes. https://t.co/YHLjo8P0R2 — Palmeiras Racional (@racional_verdao) July 7, 2024

Galera o Gabigol já vai sair, acredito que não tenha como reverter isso! Dudu é CRAQUE, vem de uma lesão séria, beleza, mas se ficar bem é um EXCELENTE PONTA que pode jogar pela direita no lugar do FRACO Luis Araújo Tem raça e enche o saco dos adversários tudo que a gente gosta — Magalzão Show (@magalzaoshow) July 8, 2024

Os caras estão mandando Gabriel pro maior rival atual do Flamengo em termos de quem de fato briga no topo do Brasil e da América. E estão negociando pra trocar por um atleta com 5 anos a mais que o Gabigol e que vem de lesão grave. https://t.co/9bohCZnGCu — Gabriel Ferreira (@rfgabriel1) July 8, 2024

Eu já não gosto da ideia da vinda do Gabigol. A troca então pelo Dudu é mais absurda ainda. Ideia ridícula. Fez a burrada na situação do Cruzeiro, colocou o rabo entre as pernas e pronto, tem que existir o mínimo de bom senso ao lidar com ele. — yago deon (@yagodeon) July 8, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.