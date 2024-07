Espanha x França: onde assistir, escalações e arbitragem

A primeira finalista da Eurocopa 2024 será definida nesta terça-feira (9). Espanha e França se enfrentam às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na primeira semifinal do torneio. Dessa maneira, quem avançar no duelo entre as duas maiores potências da competição vai encarar o vencedor de Inglaterra x Holanda na grande decisão.

Como chega a Espanha

Donos do melhor futebol desta Eurocopa, os espanhóis chegam à semifinal com 100% de aproveitamento na competição e estão embalados após eliminar a anfitriã Alemanha nas quartas. Além disso, a Fúria está em busca do quarto título europeu e pode se isolar como a seleção com o maior número de conquistas. No momento, espanhóis e alemães têm três canecos e aparecem como os maiores vencedores.

Contudo, o técnico Luis de la Fuente terá alguns desfalques para enfrentar os franceses. Isto porque o zagueiro Le Normand recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre a Alemanha e vai cumprir suspensão nesta terça-feira. Além disso, Carvajal é outro suspenso, desta vez pelo cartão vermelho recebido nas quartas. Dessa maneira, Jesus Navas ou Grimaldo devem ocupar a lateral direita, enquanto Nacho volta à zaga espanhola.

Ao mesmo tempo, Pedri, lesionado, é mais uma baixa confirmada. O jogador do Barcelona teve uma entorse no joelho esquerdo durante a vitória da Espanha sobre os alemães, na última sexta-feira (5). O meia, aliás, teve que ser substituído por Olmo, curiosamente, o autor do gol da vitória. Assim, o artilheiro da última partida deve ser o escolhido para o meio de campo.

Como chega a França

Por outro lado, os franceses ainda não apresentaram o futebol esperado pelo time comandado pelo técnico Didier Deschamps, e seguem sem marcar gols com bola rolando nesta fase eliminatória da Euro. Mas, foi o suficiente para a França eliminar Portugal nas quartas, ao levar a melhor na disputa por pênaltis.

Além disso, a única dúvida na escalação francesa é se Adrien Rabiot voltará ao meio-campo após cumprir suspensão ou se a posição permanecerá com Eduardo Camavinga, titular contra Portugal.

Contudo, a boa notícia é que o craque Mbappé está confirmado entre os titulares, embora ainda esteja lutando para se adaptar à máscara. O técnico Didier Deschamps, inclusive, revelou que o camisa 10 está com a “visão modificada”, mas confirmou a participação dele no jogo contra os espanhóis.

Espanha x França

Semifinal da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 09/07/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Espanha: Unai Simón; Jesús Navas, Nacho Fernández, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.

França: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Theo Hernández; N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot (Eduardo Camavinga); Antoine Griezmann; Randal Kolo Muani e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Slavko Vin?i? (ESL)

VAR: Nejc Kajtazovic (ESL)

Onde assistir: SporTV e Globoplay

