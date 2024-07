Panorama dos cartões do Vasco: cinco pendurados e quatro retornos

Saiba como está a situação de pendurados no time do Vasco - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

A vitória do Vasco diante do Inter, no último domingo (7), pelo Brasileirão, foi daquelas imponentes. Afinal, o Cruz-Maltino vinha com vários desfalques de titulares, incluindo Payet e quatro jogadores suspensos por excesso de cartões amarelos, vencendo fora de casa um time que vinha invicto no Beira-Rio desde outubro de 2023.

Dessa forma, o interino Rafael Paiva contará com retornos importantes para o próximo compromisso vascaíno na competição, contra o Corinthians, na quarta (10), em São Januário. Por outro lado, vê outros dois jogadores ficando pendurados e passando a correr risco de suspensão. Confira, então, como está a situação do Vasco no quesito cartões amarelos.

Quatro jogadores levaram amarelo contra o Fortaleza e desfalcaram o time contra o Inter: Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David. Este último já não poderia jogar por força de contrato, visto que está emprestado pelo próprio Colorado. A tendência é que todos retomem a posição de titular contra o Corinthians.

Mas agora Rafael Paiva terá de lidar com cinco pendurados. Rossi e Victor Luís passaram ilesos contra o Inter e seguem com dois amarelos na série. Já Paulo Henrique e Praxedes receberam sanções do árbitro Gustavo Ervino Bauermann (SC) e agora estão na mesma condição. O quinto nome é o de João Victor. O zagueiro, porém, está machucado e só deve voltar em três a quatro semanas.

Vasco x Corinthians terá casa cheia

A partida contra o Corinthians é nesta quarta-feira, em São Januário, e vale pela 16ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Gigante da Colina vem na 13ª posição, com 17 pontos, o Timão abre a zona de rebaixamento (17º), com 12.

O Cruz-Maltino tentará fazer uso da força de sua torcida, já que o time paulista é um dos quatro clubes que ainda não venceram fora de seus domínios no torneio. Através das redes sociais, o próprio Vasco já informou que os ingressos estão esgotados para o duelo em questão.

