Jornalista detona Mano Menezes em derrota do Fluminense: ‘Melhor não ter vindo’

O Fluminense resiste a qualquer evidência de evolução no Campeonato Brasileiro. O cenário ganha contornos cada vez mais preocupantes a cada rodada – seja por desempenho, resultados ou questões internas. A situação é tão ruim que após a derrota para o Fortaleza, quarta em cinco jogos, sobrou até mesmo para o recém-chegado Mano Menezes.

O desempenho do Fluminense na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, mais uma vez deixou a desejar. A equipe apresenta sinais de um time que sabe sofrer, mas muito mais por consequência do que por estratégia. Aliás, de acordo com o jornalista José Ilan, o novo revés sinaliza para uma troca de perspectiva sobre Mano Menezes. O comunicador se incomodou com a repetição de problemas do time de Diniz e detonou a leitura de jogo do técnico.

“Errei. Disse que o Mano conseguiria afastar a velharia, que seria uma boa opção dentro do cenário, pois a carreira dele está em jogo. Mas eu errei. Mano mexeu pouco, pragmático, mas disse isso desde ontem. Não sou engenheiro de obra pronta”, disse.

Mano já pode ser cobrado no Fluminense?

Para José Ilan, sim. Ainda durante análise da derrota, o comunicador disse que se frustrou ao apostar na experiência de Mano Menezes para ter mudanças imediatas no elenco. O que ainda aconteceu e há, portanto, brecha para crítica. O jornalista fez um comparativo do desempenho tricolor em relação aos concorrentes para justificar sua tese.

“”Mais essa derrota, mais uma. Outra derrota. São 15 jogos e dez derrotas. Nesses 15 jogos, ganhou um. Sabe quantos gols o Fluminense fez nos últimos seis jogos? Um gol. São 540 minutos, quase dez horas jogando futebol. E o gol foi uma cagada, né? Foi bonito, mas não teve construção do time. Zero. Merece ou não merece cair? Sem sacanagem. Olha como o Cuiabá jogou ontem, vê o Vasco, o Criciúma ou o Corinthians, que fez três gols no mesmo jogo, enfim todos estão brigando. Ou seja, querem se livrar. O que tem o Fluminense? Seja do Mano Menezes, do Fernando Diniz ou do Marcão? Já está na conta do Mano. Hoje não dá mais. O que o Mano arrumou nesse jogo fora de casa, além de esperar o tempo passar como se treinasse um time de quinta, ele repetiu o Diniz”, e prosseguiu:

“A culpa ainda é do Diniz. Vai ser para sempre, se cair vai ficar na testa dele para sempre. Mas o que fez o Mano hoje? Repetiu escalação de Fernando Diniz. Não tem opção? O que ele fez após tomar gol? Botou suas opções em campo, ele sabia direitinho o que botar. Já colocou os geriátricos em campo, ai coloca outra opção. Deixou o JK inútil em campo por sei lá quantos minutos. O time até melhorou um pouco, mas vai melhorar colocando aos 25 do segundo tempo? Foi para isso que ele veio? Para fazer a mesma coisa e colocar os meninos na pobre? Se é para isso, era melhor não ter vindo”.

Situação no Brasileirão

O Fluminense já se tornou refém da pior campanha de um clube do G12 na história do Campeonato Brasileiro. São dez derrotas, quatro empates e uma vitória em 15 jogos. Ou seja, sete dos 45 pontos disputados. Lanterna da competição, o Tricolor encara o Criciúma na próxima quinta-feira (11), às 20h, pela 16ª rodada.

