Palmeiras negocia transferência de Jhon Jhon para o Bragantino

O Palmeiras negocia a venda do meia Jhon Jhon ao Red Bull Bragantino. Revelado na base do Verdão, o jogador já tem uma proposta de compra dos direitos, cujos valores não foram revelados. A transferência deve ser fechada nos próximos dias, segundo a “Jovem Pan”.

O jovem, de 21 anos, já havia sido procurado no início do ano, mas o Palmeiras recusou a investida do Bragantino. Na ocasião, o técnico Abel Braga solicitou a permanência do atleta. Afinal, acreditava em sua evolução.

Agora, a situação é outra. O Verdão contratou os meias Felipe Anderson e Mauricio, que disputariam posição com a cria da Academia. Raphael Veiga recuperou o bom futebol. Dessa maneira, Jhon Jhon perdeu espaço, e Palmeiras e jogador viram na transferência uma boa oportunidade.

Na última quinta-feira, Jhon Jhon foi titular e atuou os 90 minutos, diante da suspensão de Veiga, Gabriel Menino e Zé Rafael. Contudo, ele tem apenas três jogos no Brasileirão e poderá atuar pelo Massa Bruta se a negociação tiver um final feliz.

O jovem foi revelado pelo Palmeiras em 2022, mas no ano passado conquistou mais espaço, atuando em 31 partidas. No total, são duas assistências e nenhum gol marcado pelo profissional.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Atlético-GO, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). A equipe precisa da vitória para buscar a liderança do Brasileirão. Afinal, está a um ponto do Flamengo.

