Renato admite fim do rodízio da titularidade na meta do Grêmio

O Grêmio vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe sofreu sua oitava derrota na competição ao perder por 3 a 0 para o Juventude. O debate sobre o rodízio de goleiros voltou à tona depois do duelo. Afinal, o titular na ocasião, Rafael Cabral, recebeu críticas por possível falha no primeiro gol do Ju.

Assim, o técnico Renato Gaúcho posicionou-se e indicou que não haverá mais revezamento na meta do Imortal. No caso, Marchesín será o dono da posição. Aliás, ele foi desfalque neste último revés porque sentiu um problema muscular no começo da última semana. Mesmo assim, ele atuou no empate com o Palmeiras por 2 a 2, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

“Não tem mais rodízio de goleiro. O goleiro que vem jogando é o Marche. O problema é que dois dias antes do jogo contra o Palmeiras, ele sentiu uma lesão muscular. Foi fazer o exame, e o departamento médico tinha me falado que era mais ou menos parecido com a antiga lesão dele de um mês, dois meses atrás, que ele ficou parado por 10, 15 dias. Então o treinador tem que pensar em tudo”, esclareceu o comandante do Tricolor Gaúcho.

“Essa novela do Marche acabou. Já resolvi esse problema internamente. Ele sabia que não iria jogar (contra o Juventude)”, acrescentou Renato.

Por sinal, após o embate com o Palmeiras, Marchesín externou publicamente sua insatisfação com o revezamento na titularidade no gol do Grêmio.

JP Galvão de saída do Grêmio

A ausência do centroavante JP Galvão entre os relacionados do Imortal para o clássico gaúcho com o Juventude foi outro tema de destaque. Isso porque a equipe iria a campo sem um centroavante de ofício, nem mesmo como opção no banco de reservas. Até porque Diego Costa e André Henrique estão machucados.

Ele sempre foi alvo de críticas da torcida pelo desempenho aquém do esperado pela torcida. Seu contrato de empréstimo com o Fenerbahçe, da Turquia, vence ao final de julho. Mesmo assim, segundo o comandante, ele não atua mais pela equipe, segundo um pedido de liberação do próprio jogador.

“Ele me procurou na quinta-feira e pediu para se desligar, pediu para ir embora. Passei o assunto para a diretoria, nós conversamos. Fiquei triste pela situação que o jogador estava vivendo no clube. Ao mesmo tempo, falei para ele que faria a mesma coisa no lugar dele”, explicou Renato.

“Quando chega esse clima de jogador e torcedor, é uma coisa muito chata e muito triste. Então, partiu dele, ele pediu para se desligar. Ele vai ficar treinando, talvez uns quatro, cinco dias, e aí vai embora, vai ser desligado do clube”, complementou o técnico.

JP Galvão chegou ao Tricolor Gaúcho em agosto do ano passado, disputou 45 jogos, anotou somente três gols e deu uma assistência.

Próximo compromisso do Grêmio

Posteriormente, o Imortal voltará a campo pela Série A para encarar o Cruzeiro pela 16ª rodada da competição, às 18h30, no estádio Centenário. Vale relembrar que a equipe se encontra na 18ª posição, com 11 pontos, mas com dois jogos a menos. Exatamente por conta da tragédia das enchentes que atingiu o estado gaúcho.

Depois, as atenções do Grêmio se voltam para a Copa do Brasil, quando enfrentará o Operário, de Ponta Grossa, pelo jogo de volta da terceira fase. O embate também ocorrerá no estádio Centenário, às 11h, no próximo domingo. Importante destacar que nesta segunda partida, o goleiro Rafael Cabral não poderá entrar em campo. Afinal, já disputou esta edição da competição por seu ex-clube, o Cruzeiro.

