Vídeo da CBF sobre fracasso na Copa América é alvo de críticas

Uma postagem da CBF em suas redes sociais nesta segunda-feira (08) acabou não sendo bem recebida pelos torcedores brasileiros nas redes sociais. A entidade máxima do futebol no país publicou um vídeo sobre a derrota da Seleção Brasileira na Copa América. O conteúdo explica que “perdemos mais do que ganhamos” ao longo da história, dando como exemplo a quantidade de participações do Brasil em Copas do Mundo e os títulos conquistados (22 contra 5). Além disso, enfatiza a expressão “This is Brasil”, ou seja, “isso é Brasil”.

Apesar da ideia de buscar levantar o moral da Seleção após a eliminação na competição continental, o resultado acabou sendo outro, pelo menos com os torcedores. Além das críticas ao conteúdo do vídeo, os comentários também relembravam vexames históricos do Brasil desde 2002. Entre eles o 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014, que completa 10 anos nesta segunda-feira (08).

Na Copa América, disputada nos EUA, a Seleção Brasileira caiu nos pênaltis para o Uruguai após o 0 a 0 no tempo normal. Éder Militão e Douglas Luiz desperdiçam suas cobranças. Pelo lado uruguaio, apenas Ugarte não converteu. No fim, 4 a 2 para os comandados de Marcelo Bielsa, que avançaram para à semifinal.

Confira o vídeo e algumas reações no X (antigo Twitter):

Não é a primeira vez que decretam o nosso fim, mas acredite: nós vamos voltar a vencer. This is Brasil. pic.twitter.com/KtCPHFby5P — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 8, 2024

Vocês estão de brincadeira kkkkkkkkkk — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) July 8, 2024

No dia que o humilhante 7 a 1 completa 10 anos… Se preserva, pelo amor de Deus! — Scout Vasco (@ScoutVasco) July 8, 2024

Era melhor não ter postado nada. — Futebol na TV (@futnatv) July 8, 2024



https://twitter.com/Trikondenado/status/1810337864288178405

