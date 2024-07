Corinthians anuncia a renovação de contrato com Fagner

O Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (8), a renovação de contrato com Fagner. O lateral-direito assinou a ampliação do vínculo até dezembro de 2026. O antigo tinha validade até o fim desta temporada.

Agora, Fagner segue como um dos mais experientes jogadores do Timão, principalmente após a saída dos ídolos Cássio e Paulinho, que saíram no meio desta temporada. Aos 35 anos, o jogador já manifestou diversas vezes a vontade de encerrar a carreira no clube do Parque São Jorge.

O lateral tem 562 partidas com a camisa do Corinthians, o sétimo com mais jogos na história do clube. Ele faturou o Brasileirão em 2015 e 2017 e o Paulistão, em 2017, 18 e 19.

Atualmente, Fagner está em recuperação de uma lesão muscular grau 2 na coxa direita. Dessa maneira, não atua há mais de um mês. Sem o veterano, Matheuzinho e Léo Maná vêm se revezando na função.

Ainda sem o lateral, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando enfrenta o Vasco às 19h (de Brasília), em São Januário. O Timão precisa da vitória para deixar a temida zona do rebaixamento.

