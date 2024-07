Foragido da Justiça é preso durante Palmeiras e Bahia

Homem foi preso no Allianz Parque durante o jogo entre Palmeiras e Bahia - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Um homem foragido da Justiça acabou preso durante o jogo entre Palmeiras e Bahia, no Allianz Parque. Segundo o portal Metrópoles, agentes do setor de inteligência da Polícia Militar (PM) tinham a informação de que o criminoso, de 26 anos, poderia estar no estádio para acompanhar a partida, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Procurado pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) desde abril de 2023, o homem, conhecido como “R6”, foi identificado pela PM graças ao sistema chamado Muralha Paulista, que utiliza câmeras para encontrar foragidos em eventos nos estádios. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o foragido é integrante de uma facção criminosa baiana.

Contra “R6” consta uma passagem por tráfico de drogas. Ele foi denunciado pelo MPBA junto a outros 22 criminosos como “vendedores, olheiros, entregadores e gerentes do tráfico de drogas”.

A partida entre Palmeiras e Bahia terminou com o placar de 2 a 0 para a equipe alviverde.

