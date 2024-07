Matheus Henrique é apresentado e revela adiamento de lua de mel por causa do Cruzeiro

O Cruzeiro apresentou o volante Matheus Henrique, nesta segunda-feira (8), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Aliás, a diretoria celeste mudou completamente a vida do jogador e da família. Afinal, ele tinha um compromisso praticamente inadiável para qualquer casal, mas teve que priorizar seu novo clube.

“Casei num sábado, a gente na terça estava viajando para Itália. Ele (Alexandre Mattos) falou que vai ficar para dezembro. Aí eu falei: ‘se você resolver lá (na Itália), vai ficar para dezembro'”, contou o atleta.

De volta ao futebol brasileiro, o volante lembrou de grandes momentos nas partidas do Cruzeiro contra o Athletico e Corinthians.

“No primeiro ano, no futebol italiano, foi novidade. Fiz gols em grandes clubes. No segundo, a mesma coisa. Hoje, na terceira semana, está me despertando algo do passado, que não vivia muito lá, porque o Sassuolo não tem uma torcida tão grande. Contra o Athletico-PR, estava arrepiado o tempo todo por causa da torcida. Lá a gente não tinha essa parte do torcedor, jogava quase sempre contra. Agora revivi isso do passado”, acrescentou.

Já está pronto para jogar pelo Cruzeiro?

O volante, afinal, detalhou sobre seu condicionamento físico. Ele ainda busca a melhor forma, no entanto, está pronto para começar.

“Fiz minha primeira de testes. Estava de férias há três semanas. Meu último jogo tinha sido 25 de maio. Semana passada foi forte. Essa é a minha terceira semana. Claro que estou ansioso. Mas acredito que, sem pressa, no momento certo. Não vai ser no jogo de sábado que vou atingir o nível que tenho. Estou me preparando. Quando chegar a oportunidade, estarei 100% preparado”, finalizou.

O Cruzeiro está em sétimo lugar do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos e um jogo a menos. Assim, na próxima quarta-feira (10), volta a campo para enfrentar o Grêmio, fora de casa, às 18h30 (de Brasília).

