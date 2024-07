Chelsea está próximo de contratar promessa norte-americana

Caleb Wiley em ação com a camisa do Atlanta United - Foto: Divulgação / Atlanta United - (crédito: Divulgação / Atlanta United)

O Chelsea segue no mercado de transferências para reforçar o elenco para a temporada 2024/25. De acordo com informações do jornal britânico ‘The Athletic’, o clube londrino está perto de acertar a contratação de Caleb Wiley, lateral esquerdo do Atlanta United. Ao mesmo tempo, as partes já teriam chegado a um acordo para a transferência do jogador de 19 anos.

Além disso, a imprensa britânica adianta que a contratação deve acontecer pelo valor de 10 milhões de euros, com vínculo até 2031. No entanto, a expectativa é que o lateral-esquerdo seja emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg, da França, na próxima temporada, para ele ter mais oportunidades em seu primeiro ano no futebol europeu.

Formado nas categorias de base do Atlanta United, Caleb Wiley aparece como uma promessa do futebol norte-americano. Em três temporadas na equipe principal, o lateral disputou 84 jogos, onde marcou seis gols e deu sete assistências. Além disso, o jovem chegou a representar a seleção dos Estados Unidos em duas oportunidades.

LEIA MAIS: Uefa divulga bola das semifinais e da final da Euro 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.