Real Madrid solicita retirada de anúncio polêmico no Peru

Uma propaganda contra o assédio sexual no Peru acabou gerando revolta no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube pediu a Polícia Nacional do país sul-americano que retire do ar um anúncio em que um homem com a camisa dos Merengues aparece assediando uma mulher dentro de um ônibus.

Nas imagens, produzidas para alertar sobre este tipo de crime, o homem aparece esfregando as partes íntimas nas nádegas da mulher diante dos outros passageiros. Logo na sequência, o assediador é algemado e levado por um policial, que diz:

“Se você for vítima ou testemunha de assédio sexual no transporte público, denuncie ao policial mais próximo ou ligue para o 105”.

Os dirigentes do Real Madrid teriam ficado furiosos com o uso da camisa do clube. A reprodução da cena, inclusive, é baseada em uma história real. Em março, a Polícia Nacional do Peru prendeu um homem por atacar uma mulher no metrô de Lima. Assim como no anúncio, o assediador utilizava uma camisa dos Merengues.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.