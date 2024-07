Scaloni: ‘Messi está pronto para jogar contra o Canadá’

Scaloni durante entrevista coletiva na véspera da partida contra o Canadá - Foto: Juan Mabromata/AFP via Getty Images - (crédito: Juan Mabromata/AFP via Getty Images)

Lionel Messi está confirmado na Argentina para a semifinal da Copa América 2024. Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (8), na véspera da partida, o técnico Scaloni afirmou que o craque “está pronto para jogar contra o Canadá”, em duelo que vale uma vaga na decisão do torneio.

“99% das vezes está pronto para jogar. Sempre que entra em campo, está pronto para jogar. Ele está pronto para jogar contra o Canadá, sem dúvidas. É muito fácil, porque é uma decisão muito franca para mim. Se está bem, joga. Se não estiver bem, joga os últimos 30 minutos. Fácil”, disse o treinador da Argentina.

Ao mesmo tempo, Scaloni afirmou que não tem a menor dúvida sobre a importância de Messi para o time e afirmou que, mesmo sem estar 100%, mas em forma, colocará o astro argentino em campo.

“Quando está em forma, joga sempre. Não há nenhuma dúvida. Eu, que sou o treinador, não tenho dúvidas. Quem decide sou eu e, quando o vejo em forma, mesmo sem estar 100%, joga. Sou o responsável por isso, mas não tenho nenhuma dúvida. Sei o que nos pode dar mesmo não estando em ótimas condições. Não iria cometer o grave erro de não o colocar em campo sabendo o que acrescenta à nossa equipe”, explicou.

Scaloni analisa partida contra o Canadá

Por fim, Scaloni analisou a seleção do Canadá, adversária da Argentina na semifinal da Copa América. As seleções se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), em jogo único que vale uma vaga na decisão do torneio.

“Jesse March (técnico do Canadá) passou uma ideia de jogo agressiva, mas no bom sentido. Te obrigam a estar bem fisicamente. Tentaremos levar o jogo para onde queremos”, completou o treinador.

