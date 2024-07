Barcelona quer contratação de Nico Williams, destaque da Eurocopa

Nico em ação pela Espanha na Eurocopa - (crédito: (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images))

O atacante Nico Williams, um dos destaques da Espanha na atual Eurocopa, pode mudar de clube ao final da competição. Assim, ele trocaria o Athletic Bilbao pelo Barcelona. O presidente do clube da Catalunha, Joan Laporta, confirma o interesse no atleta. O valor da negociação pode chegar a € 58 milhões (cerca de R$ 344 milhões).

Todavia, o Barcelona precisa primeiro ajustar sua questão financeira. Afinal, ultrapassou o teto de gastos na última temporada, mas Joan afirma que o clube ainda tem dinheiro em caixa para realizar a negociação de Nico e se comprometeu a dar boas notícias aos torcedores em relação às questões financeiras e assim voltar aos limites do Fair Play da LaLiga.

“Economicamente falando, poderíamos nos comprometer com a contratação de Nico Williams. Estamos trabalhando com o (Hansi) Flick em possíveis contratações”, disse o dirigente à Rádio Catalunya nesta segunda-feira (8).

Companheiros aprovam chegada de Nico ao Barcelona

Nico Williams, aliás, pode ser bem recebido pelos seus novos companheiros. Na seleção espanhola, ele atua com Pedri e Lamine Yamal, que afirmam ter o desejo de contar com o atacante também no Barcelona.

No entanto, o foco atual de Nico é a Eurocopa, em que sua seleção está na semifinal e terá pela frente o duelo contra a França, jogo marcado para a próxima terça-feira (9), às 16h (de Brasília). A outra semifinal é entre Inglaterra e Holanda, na quarta-feira.