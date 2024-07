Hugo Mallo se despede do Internacional: ‘experiência diferente’

O lateral Hugo Mallo encerra sua passagem pelo Internacional e agora retornará ao seu país natal, a Espanha. Assim, o jogador publicou uma mensagem nas redes sociais se despedindo do clube.

Hugo, aliás, tinha contrato até agosto, mas pediu antecipação devido ao julgamento que terá na Espanha pela acusação de abuso sexual no país. Ele chegou a ser relacionado para o duelo contra o Vasco, no último domingo, mas não saiu do banco de reservas.

“Obrigado, Inter! Foi um ano intenso, de muito aprendizado e uma experiência diferente em minha vida, atuando em outro país, outro continente. Agradeço a todos que fizeram essa temporada ser especial. Fica meu agradecimento a todos do clube e à torcida colorada pelo carinho”, disse o jogador em sua despedida do Colorado.

Veja os números de Hugo Mallo pelo Internacional desde sua chegada em 2023

Todavia, Mallo disputou 11 jogos pelo Internacional na atual temporada, com um gol marcado. No entanto, no geral, fez 20 partidas e marcou dois gols. Ele chegou ao clube gaúcho em 2023, vindo do Celta de Vigo, da Espanha. Na lateral–direita, o técnico Coudet ainda conta com Fabrício Bustos.

