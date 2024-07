Estêvão recebe ‘brinquedo’ após jogo do Palmeiras; saiba o motivo

Na noite do último domingo (7), o Palmeiras derrotou o Bahia por 2 a 0 e o grande nome do jogo foi Estêvão. O camisa 41 anotou um lindo gol na etapa inicial e depois deu assistência açucarada para Rony decretar o triunfo do time comandado por Abel Ferreira.

Eleito o melhor jogador em campo, ele passou por um momento constrangedor. Por ser menor de idade, ele não pode receber o prêmio da Betano, casa de aposta e patrocinadora do Brasileirão. O grande problema é que devido a idade, ele não pode receber a premiação. Sendo assim, Aníbal Moreno ficou com o troféu do patrocinador.

Logo depois do confronto, o Palmeiras brincou com a situação e presenteou o jogador com um boneco do Minions para brincar com a situação. Inclusive, caso seja eleito novamente como melhor jogador da partida, Estêvão não poderá receber o prêmio.. O motivo é que ele só completa 18 anos em 24 de abril de 2025.

Nesta edição do Brasileirão, o garoto Estêvão é o grande nome do Palmeiras. Com cinco gols marcados, ele aparece como artilheiro da equipe.

