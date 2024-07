Jogador do Retrô marca quatro gols só no 1° tempo em jogo da Série D

Um fato bem inusitado aconteceu na Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante Mascote, do Retrô, anotou quatro gols somente no primeiro tempo na vitória de goleada por 5 a 0 sobre o Sergipe, pela 12ª rodada do grupo A4 da competição nacional.

Mascote balançou as redes aos 9, 19, 35 e 38 minutos somente na etapa inicial e garantiu o placar elástico, nesta segunda-feira. O Retrô, aliás, foi dominante do começo ao fim e viu no seu camisa 19 uma das melhores atuações desta Série D.

Com o resultado, a equipe do Retrô chegou aos 20 pontos e retornou a segunda colocação do grupo 4. Já o Sergipe é o lanterna do grupo com nove pontos e já não tem mais chances de classificação.

Mascote já jogou Liberta

Em 2021, Franklin Geovane de Santana Chagas, o Mascote, aliás, defendeu o Always Ready, emprestado pelo Atibaia-SP. O time boliviano, inclusive, caiu no grupo do Internacional e conseguiu umas das maiores zebras da edição, quando venceu o Colorado por 2 a 0. Franklin jogou apenas o jogo do segundo turno, no estádio Beira-Rio, no dia 26 de maio. Mais uma vez o Always Ready saiu sem tomar gols do Inter, mas o empate em 0 a 0 selou a eliminação da equipe.

A carreira de Franklin, portanto, seguiu outro caminho e ele voltou para o Brasil. Antes de chegar na quarta divisão, ainda jogou no Lemense-SP, onde fez 14 jogos e marcou dois gols.

