Cristiano Ronaldo ainda tem um grande sonho no futebol, diz ex-jogador

Cristiano Ronaldo já foi o melhor jogador do mundo em mais de uma oportunidade. Ele já conquistou os principais prêmios do futebol mundial. No entanto, ainda resta um sonho a se tornar conquista. E ele vai tentar.

De acordo com o ex-jogador Adrian Mutu, Cristiano quer jogar ao lado do filho Cristiano Ronaldo Junior, de 14 anos. Por isso, o atleta português ainda não deu prazo certo para pendurar as chuteiras.

“Essa é a sua verdadeira motivação. O fato de querer atuar em uma partida oficial ao lado de seu filho. Esse é o motivo pelo qual ele não desiste”, disse o ex-jogador do Chelsea em entrevista ao site “iAM Sport”.

O ex-atleta ainda explicou que acredita que nas atuais condições Ronaldo conseguirá realizar o sonho.

“Bem, no Al-Nassr eu acredito que seja possível. Caso ele estivesse em outra equipe, como o Real Madrid, eu não sei. Acharia bem mais complicado”, afirmou Mutu, que encerrou a carreira em 2016 e atualmente tem 45 anos.

O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr vai até 2025. O clube saudita já sondou para uma renovação e a ideia do português é atuar até a Copa do Mundo de 2026, quando ele estiver com 41 anos.

