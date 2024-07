Rodrigo Garro recebe proposta para sair do Corinthians

O meia Rodrigo Garro recebeu uma proposta para sair do Corinthians. O River Plate, um dos principais clubes do futebol argentino, entrou em contato com o Alvinegro para abrir negociação, mas a conversa não andou devido aos valores baixos.

De acordo com o Meu Timão, o clube argentino entrou em contato e manifestou o desejo de levar o camisa 10. Porém, ele faz parte dos planos da comissão técnica e, principalmente da diretoria para a sequência da temporada.

Recentemente, o jogador foi questionado sobre uma possível volta ao futebol local, mas preferiu deixar o futuro nas mãos do seu empresário. Além disso, deixou claro que o seu foco está no Corinthians.

Vale citar, que para trazer Rodrigo Garro no início do ano, o Timão pagou R$ 29 milhões ao Talleres, da Argentina. Ou seja, para vender o jogador, o clube do Parque São Jorge teria que pelo menos receber o mesmo valor do acordo.

Desde a sua chegada ao Corinthians, Rodrigo Garro assumiu a titularidade da equipe, mas apresenta números abaixo do esperado, com 29 partidas, quatro gols e quatro assistências.

