Pai de Neymar pede sítio de Zé Love, ex-companheiro do filho no Santos, por dívidas

Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr, solicitou à Justiça de São Paulo a transferência de um sítio que pertence ao ex-atacante Zé Love para o seu nome. O imóvel localizado no interior da cidade seria para pagar uma dívida do ex-jogador com o pai do craque. O valor é de R$ 841 mil.

Zé Love e Neymar Jr foram companheiros no Santos e conquistaram juntos a Libertadores em 2011. Na época, os dois eram muito próximos. Com isso, ‘Neymar Pai’ chegou a assumir dívidas do ex-jogador com o Banco do Brasil, que passou de R$ 1 milhão. Desse valor, R$ 950 mil era referente à compra e R$ 88 mil de honorários advocatícios.

A briga entre os dois na Justiça já dura mais de dez anos. Neste período, houve pelo menos seis processos de Neymar contra Zé Love por empréstimos contraídos junto ao banco. Além disso, o ex-atacante também tinha uma dívida de cartão de crédito e por cédulas rurais, muito usada para agricultura. Todos os custos foram acolhidos pela juíza Mariana Cabral, da 1ª Vara Judicial da Promissão, cidade onde Zé Love nasceu.

Em maio deste ano, os advogados de Neymar, por meio de uma petição, alegaram que o ex-jogador não havia pagado a dívida, distribuída em vários processos. Dessa forma, a Justiça concentrou tudo em uma única ação. Assim, o valor final da dívida ficou em R$ 841 mil.

O imóvel passou por uma avaliação da Justiça de São Paulo, cujo valor chegou a R$ 1,8 milhão, o suficiente para quitar a dívida entre o ex-jogador e o pai de Neymar.

