Junior Alonso chega em Belo Horizonte para reforçar o Atlético

Reforço conhecido na área! Junior Alonso assinou contrato com o Atlético nesta segunda-feira (8) após chegada em Belo Horizonte no último domingo e passar por exames. O clube deve anunciar nos próximos dias o retorno do zagueiro.

O jogador vai para sua terceira passagem pelo Galo. Ele pertencia ao Kranosdar, da Rússia, e o Atlético vai desembolsar cerca de R$ 6 milhões para contar com o zagueiro novamente na equipe.

Alonso atuou pelo Galo entre 2020 e 2022. Neste período, atuou em 132 partidas, marcou dois gols e conquistou cinco títulos: Brasileiro, Copa do Brasil e três Campeonatos Mineiro, além de ter sido capitão do time em vários jogos.

O atleta estava disputando a Copa América pela seleção do Paraguai no último mês e deve atuar ainda em julho pelo time mineiro. No entanto, é preciso aguardar a janela de transferências no próximo dia 10 e ter o seu nome publicado no BID para fazer a reestreia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.