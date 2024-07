Thiago Carpini analisa situação de James Rodríguez no São Paulo: ‘Não faria parte’

Colombia's forward #10 James Rodriguez gestures to the crowd during the international friendly football match between the USA and Colombia at Commanders Field in Greater Landover, Maryland, on June 8, 2024. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) (Photo by ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O técnico Thiago Carpini, atualmente no Vitória, explicou a situação envolvendo o meia James Rodríguez durante sua passagem no comando técnico do São Paulo no começo da atual temporada.

Em entrevista ao “Zona Mista”, do jornalista André Hernan, o treinador afirmou que o colombiano estava se aproximando do final. Carpini, aliás, deixou o Tricolor Paulista após a primeira rodada do Brasileirão.

“Ele (James) não jogou com o Dorival e em outros clubes que passou ele vem tendo dificuldades, mas na seleção ele consegue performar. Isso é uma coisa que intriga os torcedores, imprensa e a nós também. A minha questão com o James foi muito peculiar, porque alguns dias depois que cheguei, foi definido que o James não faria mais parte do contexto e estaria se desligando do São Paulo. Mesmo assim, levamos todos os atletas para a Supercopa, convidamos para ele estar junto e ele se recusou, não foi. Depois, não sei por quais motivos, são assuntos internos, ele precisou ser reintegrado e não sairia mais”, falou o atual técnico do Vitória.

Números de James Rodríguez pela Seleção da Colômbia e o São Paulo

Todavia, James vem atuando bem e sendo destaque da sua seleção na Copa América. Assim, em quatro jogos, o meia marcou um gol e contribuiu com cinco assistências.

No São Paulo, aliás, o jogador fez apenas oito jogos em 2024 e fez um gol, além de uma assistência. O jogador é aguardado no clube paulista ao final de sua participação no torneio de seleções.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .