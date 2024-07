Lyncon torna-se o sexto jogador da base do Vasco a marcar em 2024

O zagueiro Lyncon roubou a cena durante a importantíssima vitória do Vasco sobre o Inter, no último domingo (7), pela 15ª rodada do Brasileirão. Afinal, o jogador de 19 anos fazia sua estreia em 2024 no time profissional e, mesmo entrando na “fogueira”, marcou seu primeiro gol na categoria principal.

Dessa forma, ele se tornou o sexto jogador oriundo da base do Vasco a marcar na temporada. Antes dele, Leandrinho, Cauã Paixão*, Barros*, Rayan, e Estrella haviam anotado gols pelo time da Cruz de Malta em 2024.

*Já deixaram o Vasco.

Bom salientar, porém, que Lyncon não fazia sua estreia no profissional. Afinal, ele atuou nas duas primeiras partidas do Carioca de 2023, quando o Cruz-Maltino utilizou um time alternativo.

Ao todo, ele atuou 55 minutos nos duelos contra Madureira e Audax, entrando na etapa final nas duas ocasiões. Já eram, então, 18 meses que o atleta não atuava pelo profissional. Contra o Inter, ele entrou no intervalo no lugar de Rojas e precisou de 27 minutos em campo para balançar as redes pela primeira vez na carreira.

E os outros crias?

Além dele, o Vasco já usou outros 16 jogadores criados em São Januário, sendo que cinco deles já deixaram o clube. Cauã Paixão, Halls, Zé Vitor, Miranda, Barros e Rodrigo não atuam mais no Gigante da Colina, com o último sendo o único a sair em definitivo – os outros estão a título de empréstimo.

Rayan, com 16 partidas, é o que mais vezes foi utilizado no time de cima em 2024 – marcou um gol somente, porém. Erick Marcus (oito jogos), JP (sete), Leandrinho (cinco), Estrella (três), Lucas Eduardo (três), Matheus Julião (dois), Paulinho Babilônia (dois), Victão (dois) e Léo Jacó (um) são os outros a ganharem oportunidade na atual temporada.

